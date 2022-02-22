ضبط صاحب مصنع بحوزته طن مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لانتاج الجبن -كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد استخدامها في تصنيع الجبنه البيضاء غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على (1,150 طن مواد غذائية "نشا - ملح طعام -مكسبات طعم" – كمية من عبوات الجبن) جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهة المتهم اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات لتصنيع الجبن بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.