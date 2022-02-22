انقلاب مقطورة محملة دبش وسقوط حمولتها أعلى دائري المنيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنقذت العناية الإلهية قائدي المركبات من حادث مروع بعد انقلاب مقطورة محملة بالدبش أعلى الطريق الدائري.

تلقى مدير غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة نقل بمطقورة محملة "دبش" أعلى الطريق الدائري بالمنيب.

تبين بالفحص أنه في أثناء سير السيارة المشار إليها بالطريق الدائري اتجاه المنصورية، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها بنهر الطريق وسقوط حمولتها.

دفعت إدارة المرور تنسيقا مع حي جنوب الجيزة بالمعدات والأوناش اللازمة وتم استعدال المقطورة، ورفع الدبش من الطريق وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.