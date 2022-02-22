اشتعال النيران بسيارة ملاكي بمطلع كوبري أكتوبر

تبين بالفحص اشتعال سيارة ملاكي بمطلع كوبري أكتوبر مع شارع النيل، وأمكن السيطرة على الحريق وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب أعلى كوبري أكتوبر.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية