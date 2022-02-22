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اشتعال النيران بسيارة ملاكي بمطلع كوبري أكتوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

التهمت النيران سيارة ملاكي بمطلع كوبري أكتوبر بنطاق حي الدقي دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب أعلى كوبري أكتوبر.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد ورئيس إدارة الإطفاء والإنقاذ البري اللواء علاء خلوصي.

تبين بالفحص اشتعال سيارة ملاكي بمطلع كوبري أكتوبر مع شارع النيل، وأمكن السيطرة على الحريق وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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