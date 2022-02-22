كواليس حريق داخل جراج سفارة فلسطين بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية حريقا شب داخل سفارة فلسطين بمنطقة الدقي دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من مقر سفارة فلسطين بدائرة قسم الدقي.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد ورئيس إدارة الإطفاء والإنقاذ البري اللواء علاء خلوصي.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل جراج السفارة، ما أسفر عن تفحم سيارة ملاكي مع منع امتداد النيران إلى باقي السيارات أو مقر السفارة من الداخل.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.