ضبط شخصين بحوزتهما ألبان وزيوت غير مطابقة للمواصفات في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط المدير المسئول عن مصنع لمنتجات الألبان كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة؛ لقيامه بالاتجار بالسلع غير الصالحة، حيث قام بحيازة كميات من منتجات الألبان غير المطابقة للمواصفات القياسية بقصد طرحها للبيع بالأسواق وبحوزته (2448 عبوة من منتجات الألبان أنواع مختلفة بدون بيانات تجارية وبها تغير في الخواص الطبيعية).

وفي ذات الإطار أمكن ضبط (المدير المسئول عن مخزن للزيوت المعدنية - كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب)؛ لقيامه بحيازة وتخزين كميات من الزيوت المعدنية غير المطابقة للمواصفات القياسية ومنتهية الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق وبحوزته (8532 عبوة من الزيوت المعدنية غير مطابق للمواصفات القياسية ومنتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستخدام).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.