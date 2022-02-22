ضبط مدير شركة استولى على أموال راغبي السفر للخارج بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القائم على إدارة شركة غير مرخصة بالجيزة؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا) بممارسة نشاطاً احتيالياً في الاستيلاء على أموال الشباب راغبي السفر للعمل بالخارج وقام بإدارة شركة غير مرخصة كائنة بالجيزة، وقيامه باستغلال وجود شركة آخرى مرخصة من الجهات المختصة تحمل ذات إسم شركته زاعماً توفير فرص عمل لعملائه بعدة دول، وقيامه بالإعلان عـلى مـواقع التواصل الاجتماعي بنشاط الشركة المزعوم بقصد الاستيلاء على أموال راغبي العمل في الخارج، حيث تمكن من استقطاب عدد كبير من الضحايا مقابل تحصله على مبالغ مالية عن كل شخص بإدعاء أنها رسوم إدارية خلافاً للحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بمقر الشركة المشار إليها، وبحوزته (12 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة – رخصة قيادة بإسم أحد عملائه مزورة بالكامل – جهاز حاسب آلي بمشتملاته – طابعة)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وقيامه بتزوير رخصه القيادة المضبوطة مُستخدماً في ذلك جهاز الحاسب الآلي المضبوط بمقر شركته من خلال برنامج التعديل والحذف والإضافة "الفوتو شوب".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.