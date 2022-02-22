محافظ القاهرة: نستهدف وضع قرية الفواخير على خريطة المزارات السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على وجود تواصل مستمر مع الحرفيين والقائمين على المصانع والورش بقرية الفواخير بمصر القديمة للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم الخاصة بتطوير القرية وتسويق المنتجات ووضع المكان على الخريطة السياحية.

وأوضح محافظ القاهرة وجود اهتمام كبير من الدولة بأعمال تطوير قرية الفواخير في إطار تنفيذ استراتيجية القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية، لافتا إلى الاهتمام المتواصل لوضع قرية الفواخير بالفسطاط على خريطة المزارات السياحية بالقاهرة وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستوى المحلي والعالمي خاصة وأن حرفة صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القاهرة لبحث أعمال تطوير قرية الفواخير بحضور المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه جار اعتماد مخطط لتطوير قرية الفواخير لإضافة عدة خدمات كمسجد ومساحات خضراء ومعارض وأماكن ترفيهية تتناسب مع رواد المكان إلى جانب التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتحديد الاحتياجات الخاصة بمدرسة تعليم الحرفة بالقرية تمهيدًا لإقامتها.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يجرى الآن مراجعة كافة المرافق مثل الغاز والمياه والكهرباء ومدى كفاءة وجاهزية الأفران لرفع كفاءتها.