البابا تواضروس يستقبل رئيس أكاديمية العلوم والنقل البحري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبرفقته وفد من أساتذة الأكاديمية.

وتأتي هذه الزيارة في ذكرى زيارة قداسة البابا لمقر الأكاديمية بالإسكندرية عام ٢٠٢٠ ، ودار الحوار خلال اللقاء حول إنجازات الأكاديمية وأهمية التعليم، حيث يعد ملف التعليم وملف الصحة من أهم الملفات التي تسهم في تقدم المجتمعات ونهضتها.

واختتم قداسة البابا اللقاء قائلًا: "التعليم متعة للإنسان، ويجب على كل إنسان أن يهتم بالتعليم لتنمية ذاته ووطنه".