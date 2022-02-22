"الشكاوى الحكومية" تستجيب لمواطن يعاني نجله خروج الأمعاء من تجويف البطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، حرص الحكومة على توفير قنوات تواصل عصرية تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع المصري لتلقي ورصد شكاوى المواطنين والتعامل معها من خلال دعم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدائم لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، عبر توجيه القيادات بجميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية بفحص ودراسة تلك الشكاوى، وتقديم أفضل استجابات ممكنة لأصحابها.

وأشار الرفاعي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن المنظومة نجحت بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في حل عدد من مشكلات المواطنين، واستعرض عدد من نماذج الاستجابات في مختلف القطاعات، وفيما يتعلق بالاستغاثات والشكاوى الطبية، أشار إلى استغاثة مواطن مقيم بقرية البربا بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، أوضح فيها أن نجله البالغ من العمر يومًا واحدًا يعاني من خروج الأمعاء عن تجويف البطن، وانسداد بأحد صمامات القلب، ويحتاج لتدخل جراحي عاجل.

وأشار إلى أنه متواجد بإحدى المستشفيات الخاصة ويلتمس نقله لإحدى المستشفيات الحكومية المتخصصة، حيث تم التنسيق مع الدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسيوط، والدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، لنقل الحالة بسيارة إسعاف مجهزة، من محافظة سوهاج لمحافظة أسيوط، وبمرافقة طبيب متخصص، واستقباله بمستشفى كلية الطب (قسم الأطفال) بجامعة أسيوط، وبناء على قرار استشاري الجراحة والأطفال المبتسرين تم حجزه بوحدة الرعاية المركزة (أطفال) بالمستشفى لتلقي كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة.

ولفت مدير المنظومة إلى رصد منشور متداول بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تضمن استغاثة من المواطن (خ. أ.خ.) المقيم بمحافظة الجيزة، طالب خلالها بنقل نجله البالغ من العمر عام ونصف لإحدى المستشفيات الحكومية المتخصصة للخضوع لجراحة عاجلة، لمعالجة عيب خلقي بالجهازين (البولي والتناسلي)، موضحًا تواجده بإحدى المستشفيات الخاصة بما يكبده أعباء مالية تفوق قدرته، وبالتنسيق مع كل من الدكتورة رشا جمال - مدير مستشفى أبوالريش الياباني، وهيئة الإسعاف المصرية وتم نقل واستقبال الحالة بالمستشفى.

وتَشكلت لجنة عاجلة من استشاري (جراحة العيوب الخلقية للأطفال، استشاري أطفال مبتسرين) لمناظرة الحالة، وقررت اللجنة بعد إجراء كافة الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة تنفيذ تدخلات جراحية عاجلة على أربع مراحل، وتم الانتهاء منها جميعاً خلال الأربعة أشهر الماضية، وأثناء جميع المراحل تم حجز الطفل بوحدة الرعاية المركزة أطفال بالمستشفى مع وضعه على بروتوكول علاجي مناسب حتى تماثل للشفاء، وفي سياق متصل تم التنسيق مع مدير عام فرع التأمين الصحي بمحافظة الجيزة لتتحمل الهيئة جميع نفقات العلاج.

وتم تلقي شكوى للمواطن (ط. ش. م) مسجلة عبر مكتب خدمة المواطنين بمحافظة المنيا، موضح بها أن نجليه حديثي الولادة محجوزان بحضانتين بإحدى المستشفيات الخاصة لمعاناتهما من نقص الأكسجين بالدم ومشاكل بالرئة، بما يثقل كاهله بأعباء مالية كبيرة تفوق استطاعته ويلتمس نقلهما لإحدى المستشفيات الحكومية المتوفر بها الخدمة الطبية المطلوبة.

وبالتنسيق مع الدكتور أحمد سعد - مدير هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، أفاد أنه تم نقل الطفلين إلى أحد المستشفيات الخاصة المتعاقد معها التأمين الصحي وعلى نفقتها وحجزهما بمحضنين لتلقي كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة، وإزالة أسباب الشكوى.