شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعة يطالب الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المهندس عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للزراعة واستصلاح الأراضى، شركات استصلاح الأراضى، وجميع الشركات العامة والخاصة فى القطاع الزراعى والرى والصيد، بتطبيق قرارات المجلس القومى للأجور بصرف الحد الأدنى للأجور لكل العاملين فى تلك الشركات والمقررة بـ2400 جنيه، موضحا أن تطبيق هذا القرار يأتى أيضا بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفيرالحياة الكريمة للعمال، ورفع رواتبهم، حيث وجه الرئيس رفع الحد الأدنى إلى 2700 مع أول يوليو.

جاء ذلك خلال لقاء مرسال اليوم الثلاثاء مع رؤساء اللجان النقابية بالشركات التابعة، ودعاهم إلى الاستمرار فى التواصل مع العمال فى هذا القطاع الحيوى والاستراتيجى لتوعيتهم بحقوقهم المشروعة وواجباتهم من أجل الاستقرار فى مواقع العمل.

وخلال اللقاء وجه نقيب الزراعة الشكر والتقدير لعدد من رؤساء اللجان النقابية على دورهم البارز والفعال خلال فترة عملهم بالعمل النقابى على مدار سنوات كثيرة من أجل خدمة العمال والتواصل معهم.