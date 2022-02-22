شكرا لقرائتكم خبر عن صدور كتاب "الجاهلية والصحوة" لوزير الأوقاف باللغة الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب فى إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة "رؤية" للفكر المستنير المترجمة باللغات المختلفة كتاب: "الجاهلية والصحوة" باللغة الألمانية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك فى إطار التعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن الكتاب يبين بالحجة والبرهان والدليل القاطع مدى تحريف الجماعات الإرهابية والمتطرفة الكلم عن مواضعه، وليّها أعناق النصوص ، واجتزائها من سياقها، واللعب بمدلول بعض الألفاظ ؛ وتحميلها ما لا تحتمل من الدلالات الخاطئة.

كما يوضح أن مفهوم الجاهلية الذى حاولت الجماعات المتطرفة رمى مجتمعاتنا المؤمنة الموحدة به مغالطة بينة، ومردود عليه شكلًا ومضمونًا، لغةً وفكرًا، كما أن إطلاق هذه الجماعات لمصطلح الصحوة على نفسها مغالطة أشد، وأكذوبة أشنع.

وأكدت وزارة الأوقاف أن الكتاب عن تزييف هذه الجماعات للحقائق، وعن مخاطر التسميم الفكري، ويبرز خطر المنافقين الجدد، والمترددين، وأُجراء الإخوان، ويؤكد على حرمة الدماء والأعراض والأموال، وحتمية مواجهة أهل الشر، لحماية مجتمعاتنا من التطرف وخطر العَمالة والخيانة.