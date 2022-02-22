شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 79024 طن بضائع و416 شاحنة و586 سيارة بموانئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مواني البحر الاحمر تداول 79024 طن بضائع عامة ومتنوعة و 416 شاحنة و586 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول 639 طن بضائع عامة ومتنوعة 186 شاحنة و6 ملاكي و77820 طن فوسفات.

كما شملت حركة الواردات تداول 565 طن بضائع عامة ومتنوعة 230 شاحنة و581 ملاكي ومتواجد 12 سفينة علي أرصفة الموانئ، واستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 95 شاحنة و 25 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 77 شاحنة و9 ملاكي وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 70 شاحنة والسفينة دليلة بحمولة 74 شاحنة و5 ملاكي والسفينة lNTINEDOLU بحمولة 52300 طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينة VUTURE ID بحمولة 25520 طن فوسفات تصدير إلي الهند.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة ايلة والسفينة بريدج ومغادرة السفينة ايلة والسفينة بريدج، حيث تم استقبال 58 شاحنة بحمولة 529 طن بضائع عامة و36 طن ترانزيت الي ليبيا و1 ملاكي وتصدير 42 شاحنة بحمولة 639 طن بضائع عامة و1 ملاكي، واستقبل ميناء السويس السفينة الحرية 2 قادمة من جدة بحمولة 546 سيارة ملاكي.