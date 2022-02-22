مؤسسة كيان للتنمية تطلق مبادرة القضاء على العنف الولادى.. صور

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية "مبادرة القضاء علي العنف الولادي في مصر" بهدف رفع الوعي العام عن ماهية العنف الولادي وأليات مواجهته والقضاء عليه، بالإضافة إلى صياغة التشريعات الضابطة لذلك .

وقالت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن المبادرة تستهدف رفع الوعى بالتبعات السلبية للعنف الولادى، مؤكدة ضرورة وجود حزمة من التشريعات التى تحكم مشاكل العنف الولادى، لافتة إلى أن أهمية المبادرة تكمن في التوسع في تقديم مبادرات تستهدف رفع الأعباء عن الذين يتعرضون للعنف الولادى.

وأضافت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب، أن المبادرة تستهدف التعريف بماهية العنف الولادى واليات حماية الأسرة من العنف، مشيرة إلي ضرورى تكاتف جميع مؤسسات المجتمع من أجل توفير الحماية الكاملة للاسرة والطفل، لافتة إلى أن مؤسسة كيان تسعى إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وتابع هذا العام هو عام المجتمع المدنى.

وأوضحت الدكتورة فريدة محجوب استشارى الصحة العامة أن العنف الولادى مقصود به العنف ضد المرأة في فترة الحمل والولادة، مشيرة إلى أن 13% من السيدات لديها احتمالات للعنف ضد الطفل، مطالبة بضرورة وجود تشريع للمامرسات الطبية بالإضافة إلى العنف المبالغ فية ضد الطفل.