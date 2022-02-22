شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة فرنسا: تنظيم النسخة الـ6 لمعرض الشباب "ربيع الفنانين" بالقاهرة الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سفارة فرنسا بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، إقامة معرض لشباب الفنانين "ربيع الفنانين" فى نسخته السادسة بالقاهرة يومى 25 و 26 مارس المقبل، تحت رعاية السفارة، وذلك لصالح أطفال الشوارع.

ووصفت السفارة - في بيان صحفي اليوم - المعرض بأنه "حدث فريد من نوعه في مصر" إذ يجمع معا شباب الفنانين الواعدين، مع جمهور متعدد الجنسيات من عشاق الفن، إلى هواة جمع الأعمال الفنية المتميزين، والشركات الداعمة للمعرض.

وأضافت أنه سيقوم أكثر من 55 من الفنانين المعاصرين، من رسامين ونحاتين ومصورين فوتوغرافيا، صانعي الأفلام، بعرض 300 عمل فنى، حيث تم توجيه دعوات للفنانين للمشاركة بالمعرض، أعقبها اختيارهم بعناية، ليتمكنوا من عرض أعمالهم على جمهور يقدر فنا معبرا عن مصر.

وأشارت السفارة إلى أن المعرض في نسخته الجديدة يقام ولأول مرة في"قصر المنيرة" مقر المعهد الفرنسي للآثار الشرقية"IFAO". وهذا القصر بمكانته وأعماله وتاريخه هو بمثابة منفذ طبيعي لاستضافة هذا المعرض وفنانيه المعاصرين.

وأكدت أن الحدث سيكون مفتوحا على نطاق واسع للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، بجانب الجالية الفرنسية والجمهور المصري، وزوار المعرض الدائمين والمنتظرين للحدث.

وأضاف بيان السفارة أن مدارس ابتدائية بالقاهرة ستشارك في مسابقة رسم حول موضوع شامبليون والكتابة الهيروغليفية، وسيتم عرض جميع الأعمال الفنية للأطفال فى أمسية ربيع الفنانين، وسيتم اختيار الفائزين من لجنة التحكيم التى تضم فنانين محترفين في الفن التشكيلي، وسيتم توزيع الجوائز ونشر الأعمال على مواقع التواصل الاجتماعي.