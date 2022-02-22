شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 76 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، 76 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش ، منهم (43) خطيبًا جديدًا ، وتجديد تكليف (33) .

ونشرت وزارة الأوقاف، أسماء الخطباء الجدد وهم:

أولًا: اعتماد (43) خطيبًا جديدًا ، منهم (31) على بند التحسين ، وهم:

1. أبو ضيف صلاح أحمد صلاح أسيوط

2. رجب سيد محمد عبده بنى سويف

3. عاطف حسن عبد الحفيظ صالح بنى سويف

4. عصام أحمد جاد قاسم بور سعيد

5. عاطف عبد الحميد إبراهيم حسين جنوب سيناء

6. مصطفى حسن توفيق عبد المجيد الجيزة

7. أسامة محمد فكرى أمين القرموطى الدقهلية

8. عبد الله الحسينى السيد شلبى الدقهلية

9. على عبد الشكور محمد أحمد الدقهلية

10. محمد سلطان متولى حلاوة الدقهلية

11. منير حسن السيد تومة الدقهلية

12. عبدالناصر محمد على يونس سوهاج

13. أحمد محمد أحمد على الشرقية

14. أمين أحمد محمد أحمد دسوقى الشرقية

15. جمال عاشور أحمد إبراهيم الشرقية

16. رأفت صلاح محمدكريم الشرقية

17. السيد عبدالصادق عبدالقادر عبده الشرقية

18. على عبد الرحمن موسى فريح الشرقية

19. فكرى راتب عبد المجيد سالم الشرقية

20. كمال مصطفى فتحى عبدالسلام الشرقية

21. محمد سيد أحمد عبد المغنى الشرقية

22. محمد عبد الحميد عبد الجليل صميدة الشرقية

23. محمود جاد محمود بدير الغربية

24. إسماعيل محمد مرسى محجوب القاهرة

25. وجيه السيد نصر نصر القليوبية

26. الأمير الدربى أحمد عطية قنا

27. إسماعيل عبد الكريم أحمد هاشم كفر الشيخ

28. عادل السيد محمد الفار المنوفية

29. على السيد على الشرقاوى المنوفية

30. مصطفى عبد الرحمن إبراهيم شتات المنوفية

31. رفعت محمد حسن سلامة البحيرة

ومنهم (12) كخطباء مكافأة جدد ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين ، وهم:

1. محمود أحمد سليمان عبد الحق بنى سويف

2. موسى محمد محمد عبد اللاه عمارة الشرقية

3. سمير صلاح سيد عوض القليوبية

4. أحمد السيد محمد النعمانى البحيرة

5. رجب عبد الرحمن على أبو زيد البحيرة

6. عبد الحميد محمد محمد أبو هديبة البحيرة

7. حسن محمد محمد حسن عمارة الجيزة

8. نزيه محمد محمد عبد العاطى الجيزة

9. جمال عبد الله عليان شهبة الشرقية

10. رضا عبد المجيد محمود داود الشرقية

11. عبد الحكيم محمد عبد الله سعد الشرقية

12. كمال الدين سالم سلامة فرج الله الشرقية

ثانيًا: اعتماد تجديد تكليف (33) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش منهم (17) على بند التحسين، وهم:

1. أحمد تمام على حسن أسيوط

2. جاد المولى على سيد أسيوط

3. الداخلى عبد الموجود عبد الحافظ حسن أسيوط

4. سعد حسن كرام أبو زيد أسيوط

5. صلاح محمد شافع على أسيوط

6. عبد المنعم محمد ثابت أحمد أسيوط

7. محمد أحمد محمد سلطان أسيوط

8. محمد أنور محمد محمود أسيوط

9. محمد حسين محمد خليفة أسيوط

10. نور الدين محمود محمد سيد أسيوط

11. السيد إسماعيل إبراهيم عبد الحى البحيرة

12. سيد عبد الله فرحان حسن الجيزة

13. السيد محمد السيد بيومى الشرقية

14. السيد يوسف محمد على وهدان الشرقية

15. محمد إبراهيم محمد عبادة الشرقية

16. محمد النبيه درويش النبيه عطية الشرقية

17. هاشم عبد الرحمن غريب السيد الشرقية

ومنهم (16) كخطباء مكافأة ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين، وهم:

1. إبراهيم أحمد على جاد المولى أسيوط

2. بخيت عبد الرحمن محمد بخيت أسيوط

3. صلاح حسانين أحمد حسانين على أسيوط

4. عبده أحمد عبد المجيد أحمد أسيوط

5. محمد أحمد عبد الراضى طليبة أسيوط

6. محمد حسن محمد خليفة أسيوط

7. زكريا على متولى عمران القاهرة

8. زين محمد عبد الله عمر أسيوط

9. عبد الجواد عبد الوهاب غازى البغدادى البحيرة

10. عبد الرحيم محمد عبد الرحيم حجاج البحيرة

11. على عبد العزيز أبو العنين البحيرة

12. فؤاد السيد محمد سليمان البحيرة

13. محمد أحمد عبد المنصف أبو العز البحيرة

14. محمد خليل محمد بركات البحيرة

15. محمد عثمان محمد برغوث البحيرة

16. محمد محمود السيد على عامر البحيرة