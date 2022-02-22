شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تستدعى السفير الروسى لدى لندن لبحث الأوضاع فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعت الخارجية البريطانية، سفير روسيا في لندن، اليوم الثلاثاء، لبحث الوضع في أوكرانيا، وذلك بعد أن قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بفرض حزمة من العقوبات تستهدف الاقتصاد الروسي على خلفية إعلان فلاديمير بوتين اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي بلوجانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انتهك السيادة الأوكرانية والقانون الدولي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، إن بلاده ستفرض على الفور حزمة من العقوبات تستهدف المصالح الاقتصادية الروسية.

وبالأمس، أعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين اعتراف روسيا بلوجانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، وذلك فى كلمة موجهة للشعب الروسى.

ووقع بوتين على مرسوم فورى، بالاعتراف بجمهوريتى بلوجانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.