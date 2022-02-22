شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تطلق 4 قوافل طبية مجانية بالمحافظات ضمن مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا، قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة .