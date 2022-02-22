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تعرف على خطوات استخراج شهادات البيانات من وحدات المرور

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القاهرة - سامية سيد - توجد مجموعة من الأوراق والمعايير المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات لرخصة القيادة، ويجب أن يلتزم بها السائق لكى يتم الحصول عليها، ومنها.

 

تقديم طلب استخراج شهادة بيانات رخصة قيادة على نموذج

 

تقديم صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل

 

تقديم رخصة القيادة أو مذكرة فقدها

 

  - نقل القيد أو الملكية فى حالة انتهاء أو عدم وجود الرخصة

 

  -صورة بطاقة الرقم القومى سارية والإطلاع على الأصل

 

-رخصة القيادة أو بدل فاقد لها

 

 

وتستقبل وحدات المرور على مستوى الجمهورية المواطنين لتسهيل استخراج تراخيص السيارات بشتى أنواعها واستخراج شهادات بيانات ومخالفات لجميع المركبات ، وتقدم وزارة الداخلية كافة الخدمات للمواطنين و المترددين على الوحدات المرورية بشكل دورى.

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MO Nasa

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