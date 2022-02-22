شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات استخراج شهادات البيانات من وحدات المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجد مجموعة من الأوراق والمعايير المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات لرخصة القيادة، ويجب أن يلتزم بها السائق لكى يتم الحصول عليها، ومنها.

- تقديم طلب استخراج شهادة بيانات رخصة قيادة على نموذج

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل

- تقديم رخصة القيادة أو مذكرة فقدها

- نقل القيد أو الملكية فى حالة انتهاء أو عدم وجود الرخصة

-صورة بطاقة الرقم القومى سارية والإطلاع على الأصل

-رخصة القيادة أو بدل فاقد لها

وتستقبل وحدات المرور على مستوى الجمهورية المواطنين لتسهيل استخراج تراخيص السيارات بشتى أنواعها واستخراج شهادات بيانات ومخالفات لجميع المركبات ، وتقدم وزارة الداخلية كافة الخدمات للمواطنين و المترددين على الوحدات المرورية بشكل دورى.