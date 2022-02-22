شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: تقلبات جوية تبدأ مساء الغد.. وأمطار ورياح بهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من مساء غدا الأربعاء وحتى الجمعة، تسود حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ويشهد غدا الأربعاء 23 فبراير، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية و الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، دافئ على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أتربة عالقة بالجو على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 20 درجات والصغرى 04 .