شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الساعة السكانية تسجل لحظة وصول سكان مصر بالداخل 103 ملايين نسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تسجيل الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قبل قليل وصول عدد سكان مصر في الداخل لنحو 103 ملايين و38 نسمة اليوم الثلاثاء 22-2-2022.

ويلاحظ انخفاض الفترة الزمنية التي تحقق فيها هذا المليون لتصبح 232 يوما مقابل 275 يوماً في المليون السابق ويرجع ذلك إلى اختلاف توزيع المواليد على شهور السنة وطبيعة هذه الفترة التي تتضمن شهور (أغسطس -أكتوبر) التي تتسم بزيادة أعداد المواليد المسجلة فيها مقارنة بالشهور الأخرى.

وبصفة عامة تؤكد بيانات الزيادة السكانية تزايد الفترة الزمنية التي تتحقق فيها زيادة المليون نسمة خلال الفترات السابقة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكنى

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بشكل نهائي وقوفا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وكان المجلس قد وافق علي تحديد مدة لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، وذلك بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وتقضي المــــادة (2) من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، بأنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

الحكومة تنفى زيادة قوائم انتظار مرضى الجراحات بالمستشفيات

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن زيادة قوائم انتظار مرضى الجراحات بالمستشفيات نتيجة لتوقف المبادرة الرئاسية "للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة"، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لزيادة قوائم انتظار المرضى بالمستشفيات نتيجة لتوقف عمل المبادرة الرئاسية "للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة"، مُشددةً على استمرار العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية والتدخلات الطبية الحرجة.

وأعلنت الوزارة، أن المبادرة نجحت في إجراء أكثر من مليون عملية جراحية مجاناً منذ انطلاقها وحتى الآن، مع تخصيص مسارات آمنة للمرضى بالمستشفيات خلال جائحة كورونا لاستمرار تقديم خدمات المبادرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وقد وصل معدل الإنجاز خلال شهر يناير الماضي 2022 إلى التعامل مع 37 ألفًا و300 حالة وإجراء التدخلات الجراحية لهم ضمن المبادرة، ويتراوح معدل الإنجاز اليومي بالمبادرة بين 1600إلى 1800حالة يومياً، كما تم خفض متوسط الانتظار لمختلف التخصصات الجراحية داخل المستشفيات إلى 5 أيام فقط، ويصل الحد الأقصى إلى 15 يوماً، بينما تحتاج بعض الحالات وقتاً أطول حسب حالة المريض ونوع العملية حرصًا على سلامة المرضى، مُشيرةً إلى أنه تم ضم مستشفيات التأمين الصحي الشامل الجديد للعمل ضمن المبادرة، وذلك لتوسيع قاعدة العمل بالمبادرة وتقديم الخدمات الطبية والتدخلات الجراحية لعدد أكبر من المواطنين.

التعليم لطلاب الثانوية العامة: الخميس المقبل آخر موعد لتسجيل استمارة الامتحان

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة بسرعة الانتهاء من تسجيل استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيا، قبل انتهاء الموعد المحدد لغلق باب تسجيل الاستمارة، موضحة أنه سيتم غلق باب تسجيل الاستمارة يوم الخميس المقبل 24 فبراير الجارى.

وكانت وزارة التربية والتعليم أتاحت يوم 25 يناير الماضى رابطا "https://moe-register.emis.gov.eg/" لتسجيل الاستمارة الإلكترونية وحددت الخميس المقبل أخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية.

الجدير بالذكر أن الوزارة أكدت أنه يسمح للطلاب المنتظمين دخول الامتحان لعامين وأخر عامين على نظام المنازل، مشيرا إلى أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.





التضامن تستجيب لـ"الخليج 365" وتوجه بإيداع "لقاء" فتاة فيصل مصحة نفسية

بعد نشر الخليج 365 قصة " لقاء" فتاة فيصل المشردة، وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، التي تفيد بوجود فتاة في العقد الثالث من العمر دون مأوى بمنطقة شارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة.

وترجع أحداث الاستغاثة إلى بداية الشهر الجاري، حيث توجه فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء إلى موقع الاستغاثة حينها، وقد تبين أن الفتاة قد غادرت المكان بمرافقة سيدتين، وفقا لما أفاد به المواطنون المتواجدون بموقع الاستغاثة.

وفي هذا الإطار تولى فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي البحث عن عنوان السيدتين، وفور التوصل إليهما تبين أنهما قاما باستضافتها لحمايتها من مخاطر الشارع لحين تسليمها إلى إحدى دور الرعاية،وعليه فقد توجه فريق التدخل السريع بالشكر لهما واتخذ كافة الإجراءات اللازمة وإيداع الفتاة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

ماليزيا تعتزم إنشاء مركز لوجستى وتسويقى لزيت النخيل فى مصر

أعلنت وزيرة الصناعات الماليزية زريدة قمر الدين ، عزم بلاده إنشاء مركز لوجستى وتسويقى لزيت النخيل فى مصر، وذلك لتعزيز صادراتها من السلع الأولية إلى القارة الإفريقية.

وقالت وزيرة الصناعات الماليزية في تصريح لها اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية، إن مصر حريصة على العمل مع ماليزيا لتطوير منشأة لتخزين وتوزيع وتسويق زيت النخيل تلبي احتياجات الأسواق المجاورة، مضيفة أن "مصر تريد أن تكون مركزًا إقليميا رائداً، ويمكننا تطوير المنشأة بمشاركة القطاع الخاص".

وأوضحت أن هذه الفكرة تتماشى مع جهود ماليزيا للاستفادة من الأسواق الجديدة لصادراتها الرئيسية من السلع الأولية، وأنه قد يتم إنشاء شركات مماثلة في آسيا الوسطى وجنوب آسيا وشرق آسيا .

إحالة قضية رجل الأعمال مجدى راسخ بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه للخبراء

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري علي، إحالة قضية رجل الأعمال مجدى راسخ واثنين أخرين بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من الأموال المتحصلة من مستهلكي الغاز إلى لجنة الخبراء، ووضع أمانة 20 ألف جنيه لكل متهم.

كانت النيابة العامة أحالت كل من محمد مجدي حسين راسخ رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين أنهم بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونين لها أخلوا عمدا وآخر متوفي بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد، بأن امتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتى 2019.