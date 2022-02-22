شكرا لقرائتكم خبر عن بـ رقم الجلوس.. نتائج الشهادة الإعدادية فى 22 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” نتيجة الشهادة الإعدادية فى 22 من المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن اعتمدها محافظو تلك المحافظات، بنسب النجاح مختلفة وفقا لكل محافظة، وذلك فى إطار الخدمة التى يقدمها الموقع لقرائه وللحصول عليها بأسرع الطرق، حيث يتيح ”الخليج 365” لقرائه نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظات مصر للعام الدراسى 2020/2021.

وفى هذا الصدد أعلن عدد من مديريات التربية والتعليم عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول وذلك عقب اعتمادها بنسب النجاح التي تقرها كل محافظة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح لأوراق الطلبة والطالبات في الشهادة الإعدادية، حيث تم العمل فى كنترول المديريات وفقاً للتعليمات والضوابط التي تم اتخاذها للحفاظ على حقوق الطلاب.

ويقدم الخليج 365 نتيجة الشهادة الإعدادية للطلاب والطالبات في 22 محافظة بعد اعتمادها من قبل المحافظين، وهى محافظات:- (القاهرة والجيزة والمنيا وقنا وسوهاج وبورسعيد وكفر الشيخ والدقهلية والأقصر وبنى سويف وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وأسوان ودمياط والمنوفية والشرقية والغربية).

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

http://www.youm7.com/5650771

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الفيوم .. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس

http://www.youm7.com/5659200

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس لمحافظة سوهاج.. 71% نسبة النجاح

http://www.youm7.com/5656123

برقم الجلوس.. تعليم الأقصر تكشف رابط نتيجة الإعدادية قبل اعتمادها من المحافظ

http://www.youm7.com/5655736

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 2022.. نتيجة جنوب سيناء بالأرقام

http://www.youm7.com/5653974

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الإعدادية ببنى سويف

http://www.youm7.com/5653713

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الدقهلية.. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس

http://www.youm7.com/5657657

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم .. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة 82.79%

http://www.youm7.com/5652671

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.11%

http://www.youm7.com/5657072

نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 /2022 بمحافظة الشرقية.. برقم الجلوس

http://www.youm7.com/5656872

نتيجة الشهادة الإعدادية .. ننشر نتيجة محافظة دمياط برقم الجلوس

http://www.youm7.com/5656825

نتيجة الشهادة الإعدادية فى بورسعيد.. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس

http://www.youm7.com/5657177

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح بعد اعتمادها بنسبة نجاح 77.3%.. لايف

http://www.youm7.com/5656766

نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول بمحافظة أسوان

http://www.youm7.com/5655809

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالمنوفية.. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس

http://www.youm7.com/5656527

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 فى المنيا.. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس

http://www.youm7.com/5657821

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 فى قنا.. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس

http://www.youm7.com/5657695

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة .. اعرف نتيجتك برقم الجلوس

http://www.youm7.com/5650631

نتائج الطلاب.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية للجيزة 2022 برقم الجلوس

http://www.youm7.com/5650617

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط .. بالاسم ورقم الجلوس

http://www.youm7.com/5662412

الشهادة الإعدادية.. الخليج 365 ينشر نتيجة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس

http://www.youm7.com/5658828

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر.. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس

http://www.youm7.com/5658322