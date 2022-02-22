شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: انخفاض نسب الإشغال بالمستشفيات لمرضى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، انخفاض نسبب الإشغال بالمستشفيات لمرضى فيروس كورونا خلال الفترة من يوم 10 إلى 20 فبراير الجارى، مقارنة بـ الفترة من 1 إلى 10 فبراير، فضلاً عن انخفاض أعداد مرضى العزل المنزلى بنسبة 41.9% فى ذات الفترة.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعى مع مساعديه وقيادات وزارة الصحة، ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات بمحافظات الجمهورية، بمقر عام ديوان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأثنين، لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة للتصدى للجائحة، فى إطار الحرص على الصحة العامة للمواطنين، من خلال المتابعة المستمرة للوضع الوبائى لفيروس كورونا بالمحافظات.

واطلع الوزير خلال الاجتماع على التقارير الخاصة بإشغال المستشفيات، ونسب إشغال الأسرة الداخلية والرعايات المتوسطة والمركزة، كما تابع التجهيز والتطوير الدورى للمستشفيات، مؤكداً توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تابع خلال الاجتماع توزيع مرضى فيروس كورونا على المستشفيات بالمحافظات، مؤكداً استمرار المرور الدورى الرقابى على المستشفيات من خلال لجان مختصة من قطاعات الوزارة، للتأكد من توافر القوى البشرية ومتابعة مستوى آداء الفرق الطبية، فضلاً عن متابعة تطبيق بروتوكول علاج فيروس كورونا، والتأكد من توافر مخزون استراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح "عبد الغفار" أن الوزير تابع خلال الاجتماع خطة استكمال المسح الصحى بمحافظات الجمهورية الخاص بقياس نسبة التغطية بلقاح فيروس كورونا خلال شهرى فبراير ومارس 2022، للتأكد من تحقيق المستهدف من تطعيم المواطنين، كما أكد تسهيل منظومة التسجيل الإلكترونى على الموقع الخاص بالوزارة لتلقى لقاح فيروس كورونا.

ولفت إلى متابعة الوزير نسب تطعيم المواطنين من مختلف الفئات العمرية بلقاح فيروس كورونا بجميع جرعاته ( أولى، ثانية، تنشيطية) بمحافظات الجمهورية من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، مؤكداً توافر كافة أنواع اللقاحات التى تتناسب مع كافة المراحل العمرية والحالة الصحية للمواطنين.

وأوضح "عبد الغفار" إلى إتاحة إمكانية تلقى المواطنين الجرعات الثانية والتنشيطية من لقاح فيروس كورونا خلال شهرين من تلقى الرسالة النصية الخاصة بتحديد الموعد، فضلاً عن إمكانية تغيير مكان تلقى الجرعة التنشيطية حال الرغبة من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة وطلب التغيير.

وأكد استمرار تقديم التوعية للمواطنين من خلال الفرق الطبية المدربة بمراكز التطعيمات وفرق التواصل المجتمعى المنتشرة بالمحافظات، وإتاحة خدمة التسجيل الفورى لتلقى لقاح فيروس كورونا من خلال مراكز التطعيمات بالمحافظات، مشيراً إلى اختصار خطوات التسجيل على الموقع الالكترونى للوزارة الخاص بتلقى اللقاحات، تيسيراً على المواطنين.

ولفت إلى أن الوزير وجه خلال الاجتماع الشكر للفرق الطبية والعاملين بكافة قطاعات وإدارات وزارة الصحة والسكان على مجهوداتهم المبذولة منذ بداية الجائحة، وحرصهم على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً بتكريم المتميزين منهم بشكل دوري.