شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد أوراق استلام المدارس لاستمارة امتحان الثانوية من الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المديريات التعليمية، ضوابط استلام استمارة الثانوية العامة من الطلاب، والأوراق التى يجب على الطلاب تقديمها للمدارس عند تسليم الاستمارات، موضحة أنه بالنسبة للطلاب المنتظمون يقدم الطالب المستندات التالية:

ـ 6 صور مقاس 4×6، ذات خلفية بيضاء ومكتوب على الصورة الاسم بالكمبيوتر.

ـ صور البطاقة الشخصية لولى الأمر والطالب.

ـ 2 صورة شهادة الميلاد كمبيوتر عليها الرقم الثلاثي بالنسبة للطلبة حديثة.

ـ الاستمارة الالكترونية للحساب الموحد لجميع الطلاب جدد وراسبين.

ـ إيصال توريد مبلغ 210 جنيه كرسوم امتحانات بالبريد بالنسبة للطلاب المتقدمين للمرة الأولى والثانية للامتحانات وصورتين من الإيصال.

ـ 410 جنيه للمتقدمين للامتحان للمرتين الثالثة والرابعة.

ـ إيصال توريد المصروفات الدراسية للطلاب الجدد والراسبين المنتظمين و2 صورة منه.

ـ طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية فئة 10 جنيه .

ـ إيصال توريد 10 جنيه حوالة بريدية في حساب الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة للطلاب الراسبين فقط وعدد 2 صورة منه.

ـ حافظة شفافة ودوسيه بلاستيك لحفظ الأوراق.

ـ وبالنسبة لطلاب المنازل.

ـ 6 صور حديثة خلفية بيضاء ومكتوب على الصورة الاسم بالكمبيوتر من الأمام أصل و2 صورة شهادة الميلاد كمبيوتر عليها الرقم الثلاثي بالنسبة للطلبة.

ـ صور البطاقة الشخصية لولي الأمر والطالب .

ـ الاستمارة الالكترونية للحساب الموحد لجميع الطلاب المنازل.

ـ إيصال تورید 210 جنيهات رسوم امتحانات بالبريد للمتقدمين للمرة الأولى والثانية وعدد 2 صورة منه

ـ 410 جنيها للمتقدمين للمرة الثالثة والرابعة وعدد 2 صورة منه .

ـ طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية فئة 10 جنيه.

ـ إيصال توريد 10 جنيه حوالة بريدية في حساب الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة للطلاب الراسبين و2 صورة منه .

ـ حافظة شفافة ودوسيه بلاستيك لحفظ الأوراق.

ـ وحددت المديريات المستخرجات المطلوبة من شئون طلاب الإدارة التعليمية وشملت الأتى:

- بیان نجاح الصف الثالث الإعدادي حديث ويلصق عليه طابع تعليمي فئة 10 جنيه، إضافة إلى بیان نجاح الصف الأول الثانوي حديث ويلصق عليه طابع تعليمي فئة 10 جنيه وبيان نجاح الصف الثاني الثانوي حديث ويلصق علية طابع فئة 10 جنيه، وبيان رسوب أو غياب الصف الثالث الثانوي عن السنة "الأولى – الثانية – الثالثة" ويلصق علي طابع تعليمي فئة 10 جنيه.

