شكرا لقرائتكم خبر عن دقائق تفصلنا عن مليون نسمة جديدة زيادة فى عدد سكان مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دقائق قليلة تفصلنا عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 103 ملايين نسمة، وفقا لما تظهره الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث توقع الجهاز أن يسجل هذا العدد اليوم الثلاثاء.

وينشر ”الخليج 365” بالإنفوجراف متوسط الزيادة السكانية " الفرق بين المواليد والوفيات" خلال فترة بلوغ عدد السكان 103 ملايين خلال الفترة من "5 يوليو 2021 إلى 22 فبراير 2022" وفقا لما يلي:

كان عدد السكان قد بلغ 102 مليون نسمة يوم الإثنين الموافق 5/7/2021، ومع بلوغ عدد السكان (103 مليون نسمة) يكون قد تحققت زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 232 يوماً أي 7 شهور و22 يوماً (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) أي 4310 نسمة في اليوم أي (179.6) فرد كل ساعة أي (3) فرد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 20 ثانية تقريباً.



