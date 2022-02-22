شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنشر خريطة سقوط الأمطار المتوقعة بالمحافظات حتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، توقعات سقوط الأمطار على المحافظات بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، حيث توقع المركز عدم سقوط أمطار اليوم على أي من الأنحاء.

فيما توقع مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أن تتعرض غدا الأربعاء 23 فبراير مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1 إلى 5 مم وقد تصل إلى بعض محافظات الوجه البحرى، كما تتعرض يوم الخميس 24 فبراير مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين 1 إلى 10 مم وتتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1 إلى 5 مم وقد تصل شمال الصعيد.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

الثلاثاء 22 فبراير:

أتربة عالقة بالجو على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد

اعتبارا من مساء الأربعاء وحتى الجمعة حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة نت انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق

- الأربعاء 23 فبراير

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- الخميس 24 فبراير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.