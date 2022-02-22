شكرا لقرائتكم خبر عن عدم استقرار وأمطار ورياح وأتربة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر



وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى : القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى : الثلاثاء 22 فبراير: الثلاثاء 22 فبراير: أتربة عالقة بالجو على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد

اعتبارا من مساء الأربعاء وحتى الجمعة حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة نت انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق



- الأربعاء 23 فبراير - الأربعاء 23 فبراير أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



- الخميس 24 فبراير: - الخميس 24 فبراير: أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



- الجمعة 25 فبراير : - الجمعة 25 فبراير : أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



- السبت 26 فبراير : - السبت 26 فبراير : اعتبارا من السبت استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء

شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.