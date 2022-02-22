شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تعتزم إنشاء مركز لوجستى وتسويقى لزيت النخيل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الصناعات الماليزية زريدة قمر الدين ، عزم بلاده إنشاء مركز لوجستى وتسويقى لزيت النخيل فى مصر، وذلك لتعزيز صادراتها من السلع الأولية إلى القارة الإفريقية.

وقالت وزيرة الصناعات الماليزية في تصريح لها اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية، إن مصر حريصة على العمل مع ماليزيا لتطوير منشأة لتخزين وتوزيع وتسويق زيت النخيل تلبي احتياجات الأسواق المجاورة، مضيفة أن "مصر تريد أن تكون مركزًا إقليميا رائداً، ويمكننا تطوير المنشأة بمشاركة القطاع الخاص".

وأوضحت أن هذه الفكرة تتماشى مع جهود ماليزيا للاستفادة من الأسواق الجديدة لصادراتها الرئيسية من السلع الأولية، وأنه قد يتم إنشاء شركات مماثلة في آسيا الوسطى وجنوب آسيا وشرق آسيا .

وكانت ماليزيا أنشأت في يناير الماضي شركة تسويق متكاملة للسلع الأولية في جدة لتنمية صادرات زيت النخيل والأخشاب والمطاط إلى المملكة العربية السعودية.