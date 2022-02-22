شكرا لقرائتكم خبر عن حالة عدم استقرار.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد بجميع الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل، والتى يتخللها فترة عدم استقرار بالأحوال الجوية، كما يلى:-
القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 12 درجة
السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 08 درجات
جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 12 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 23 فبراير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجات
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة
جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 08 درجات
جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 12 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الخميس 24 فبراير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08 درجات
جنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 11 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 25 فبراير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجات
السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 08 درجات
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 11 درجة
درجات الحرارة المتوقعة السبت 26 فبراير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 10 درجات
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08 درجات
جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 10 درجات
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجات
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 08 درجات
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 10 درجات