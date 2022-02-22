شكرا لقرائتكم خبر عن حالة عدم استقرار.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد بجميع الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل، والتى يتخللها فترة عدم استقرار بالأحوال الجوية، كما يلى:-

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 22 فبراير:- القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 08 درجات

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 12 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 23 فبراير : درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 23 فبراير : القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 08 درجات

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 12 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الخميس 24 فبراير : درجات الحرارة المتوقعة الخميس 24 فبراير : القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08 درجات

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 11 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 25 فبراير : درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 25 فبراير : القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 08 درجات

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 11 درجة



درجات الحرارة المتوقعة السبت 26 فبراير : درجات الحرارة المتوقعة السبت 26 فبراير : القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08 درجات

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 10 درجات