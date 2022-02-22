شكرا لقرائتكم خبر عن الساعة السكانية تسجل لحظة وصول سكان مصر فى الداخل لـ103 ملايين نسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قبل قليل تسجيل عدد سكان مصر في الداخل نحو 103 ملايين و38 نسمة اليوم الثلاثاء 22-2-2022.



الساعة السكانية

ويلاحظ انخفاض الفترة الزمنية التي تحقق فيها هذا المليون لتصبح 232 يوما مقابل 275 يوماً في المليون السابق ويرجع ذلك إلى اختلاف توزيع المواليد على شهور السنة وطبيعة هذه الفترة التي تتضمن شهور (أغسطس -أكتوبر) التي تتسم بزيادة أعداد المواليد المسجلة فيها مقارنة بالشهور الأخرى.

وبصفة عامة تؤكد بيانات الزيادة السكانية تزايد الفترة الزمنية التي تتحقق فيها زيادة المليون نسمة خلال الفترات السابقة.

وكان عدد السكان قد بلغ 102 مليون نسمة يوم الإثنين الموافق 5/7/2021، ومع بلوغ عدد السكان (103 مليون نسمة) يكون قد تحققت زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 232 يوماً أي 7 شهور و22 يوماً (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) أي 4310 نسمة في اليوم أي (179.6) فرد كل ساعة أي (3) فرد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 20 ثانية تقريباً.