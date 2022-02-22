شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم لطلاب الثانوية العامة: الخميس المقبل آخر موعد لتسجيل استمارة الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة بسرعة الانتهاء من تسجيل استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيا، قبل انتهاء الموعد المحدد لغلق باب تسجيل الاستمارة، موضحة أنه سيتم غلق باب تسجيل الاستمارة يوم الخميس المقبل 24 فبراير الجارى.

وكانت وزارة التربية والتعليم أتاحت يوم 25 يناير الماضى رابطا "https://moe-register.emis.gov.eg/" لتسجيل الاستمارة الإلكترونية وحددت الخميس المقبل أخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية.

الجدير بالذكر أن الوزارة أكدت أنه يسمح للطلاب المنتظمين دخول الامتحان لعامين وأخر عامين على نظام المنازل، مشيرا إلى أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

وأكدت الوزارة، أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في امتحانات الدور الأول.