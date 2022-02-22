الداخلية تُعيد طفل أجنبي لأهليته في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة في إعادة طفل ضل طريقه إلى أهليته.

تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بعثوره على طفل ضل طريقه بدائرة القسم.

على الفور تم الانتقال إلى محل البلاغ، وبمناقشة الطفل تبين أنه "يحمل جنسية إحدى الدول"، وأنه ضل طريقه عقب خروجه من منزل أهليته الكائن بدائرة القسم.

على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى والدته "تحمل ذات الجنسية"، وتم تسليمها نجلها عقب تعهدها بحسن رعايته، وتقدمت بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول في إعادة نجلها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.