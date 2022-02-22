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تنفيذ 87479 حكمًا قضائيًا متنوعًا في يوم واحد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مُكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط (212 قطعة سلاح ناري، بحوزة 175 متهمًا، وتنفيذ 87479 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم ضبط تشكيلا عصابيًا، ضم 9 متهمين، ارتكبوا حادث سرقة.

كما ضبطت الحملات، 218 قضية مخدرات بإجمالي 238 متهما، وضبط 43 متهما هاربا، وضبط 22 متهما في أعمال البلطجة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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