ضبط شخص اشترك مع آخرين في الاتجار بالنقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص بقنا؛ لقيامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بحجم تعاملات بلغ أكثر من 5 مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (سائق "يعمل بإحدى الدول" – عامل "متواجد بدولة آخرى " – أحد الأشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة قوص بقنا) بممارسة نشاطاً إجرامياً في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول والثانى بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها للثالث من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك، حيث يقوم الأخير عقب استلامها باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها عقب ذلك لذوي العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمان الأخران "المتواجدان حالياً خارج البلاد".

وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام 5 مليون و120 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.