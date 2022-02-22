ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بزعم تفسيرهم للعمل بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخص؛ لاستيلائه على أموال المواطنين بزعم تفسيرهم للعمل بالخارج في الدقهلية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج للعمل، والاستيلاء على أموالهم بزعم مقدرته على تسفيرهم إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، متخذاً من محل إقامته المشار إليه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أمكن ضبط المتهم، وبتفتيش محل إقامته تم ضبط (جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي السفر للعمل بالخارج – رخص قيادة بأسماء أشخاص مختلفة – عقود عمل بأسماء أشخاص مختلفة منسوب لبعض المؤسسات والشركات بإحدى الدول – طلبات لتمديد أو إلغاء التأشيرة بأسماء أشخاص مختلفة إلى إحدى الدول – تأشيرات حجز إلكترونية إلى إحدى الدول بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من المستندات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية – مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي- 2 هاتف محمول بفحصهما تبين أنهما محملين بالعديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي.

بمواجهة المتهم أقر بممارسته النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.