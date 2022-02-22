ضبط شخصين بتهمة تزوير محررات رسمية وأختام حكومية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، شخصين بالمنيا؛ لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام مدير شركة للاستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة المنيا، بممارسة نشاطاً إجرامياً في تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وأنه يتخـذ من مسكنه المشار إليه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بمحل إقامته، وبحوزته (مجموعة من المستندات والشهادات والمحررات المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية مزورة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد).

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي المشار إليه، وأنه تحصل على المحررات المزورة المضبوطة بحوزته من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المنيا).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (عدد من الأكلاشيهات والأختام المقلدة والمنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية - عدد من الأدوات المستخدمة في تصنيع الأختام والأكلاشيهات المستخدمة في تصنيع المحررات المزورة – مبلغ مالي "عملات أجنبية" مقلد).

بفحص الأجهزة والمحررات المضبوطة بحوزة المتهمين تبين أنها تحتوي على العديد من صور المحررات الرسمية المزورة المضبوطة وكذا برامج الحذف والتعديل والإضافة " الفوتوشوب" التي تستخدم في تزوير المحررات.

بمواجهة الأخير أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.