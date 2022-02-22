"هويدا" في دعوى طلاق: "جوزي بيشربني مخدرات عشان ياخد فلوسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "هويدا. ف" 32 سنة، ممرضة، دعوى طلاق للشقاق أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، مبررة طلبها "جوزي دخلني في المخدرات عشان يطلقنى وياخد فلوسي".

تقول "هويدا ": تزوجت من "علي. خ" 30سنة، يعمل بكافية ويكبرني سناً، بعد قصة حب دامت عام كامل، فقد تظاهر أمامي بكل المشاعر التي زادت من تمسكي بالزواج منه، حتى جعلني أقوم بشراء كامل المستلزمات المطلوبة للزواج ووعدني بسداد المبلغ بعد الزواج بشهرين فقط.

تواصل الزوجة: يوم الزفاف شعرت وكأنه تحت تأثير المخدرات وبررت ذلك بفرحته الشديدة، ووعدني بعدم تكرار الواقعة، وشعرت حينها بأني أمتلك العالم أجمع، فهو يتظاهر بالحب والحنان والطيبة، والغريب أنه لم يجعلني أشعر بفارق السن بيننا.

وعن تفاصيل دخولها في المخدرات؛ تقول الزوجة: زوجي يقوم بتحضير كوب عصير يوميًا كي أتناوله رفقته، حتى أصبحت مدمنة على تناول كوب عصير يوميًا، وبعدها لم أذهب إلى عملي لفترة طويلة، لدخولي في غيبوبة والسبب هو البرشام المطحون بالعصير.

تواصل الزوجة: علمت من صديق شقيقي بالصدفة أن زوجي مدمن المواد المخدرة، حتى وصل به الحال إلى مطالبتي بتناول الحشيش والاستروكس، وهنا قامت شقيقتي بضربي كي أدرك ما يحدث لي، في الوقت الذي سمعت زوجي يتحدث مع فتاة في التليفون ويطالبها بالصبر حتى يحصل على توقيعي بالتنازل عن كافة ممتلكاتي.

تختتم الزوجة: لم يكن أمامي سوى ترك المنزل، والذهاب إلى محكمة الأسرة بعد رفضه الطلاق، ورفعت دعوى طلاق الشقاق للضرر، وحملت رقم 207 لسنة 2021، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، لم يتم الفصل بها حتى الآن.

إقرأ أيضا

جرائم عش الزوجية| "مراته وطليقته لفوه في سجادة".. لماذا تخلصت "إلهام" من زوجها بسم فيران؟

جرائم شهر العسل| "تعبت من طلباتها".. كيف قتل عريس الطالبية زوجته أثناء العلاقة الحميمة؟

جرائم شهر العسل| "أوهمت عشيقها باغتصابها فقتل عريسها".. لماذا خططت عروس "عرابي" للتخلص من زوجها؟