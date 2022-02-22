​لفئتين وبدون فوائد.. كيف تحصل على "قرض الطبيب"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت النقابة العامة للأطباء، إتاحة قرض حسن "بدون فوائد بنكية" للأطباء حديثي الزواج وقيمته 60 ألف جنيه، لعدد 100 طبيب.

كما أعلنت النقابة قرضًا للدراسات العليا قيمته 20 ألف جنيه لعدد 60 طبيبًا من الدراسات العليا.

وبحسب نقابة الأطباء، فإنه يتم اختيار العدد المطلوب للقرضين بالقرعة العلنية من بين الأطباء المنطبق عليهم الشروط، وستجرى خلال يوم الطبيب السنوي الموافق الجمعة 18 مارس 2022 بمقر النقابة دار الحكمة.

وتضمنت شروط الحصول على القرض:

أولا - شروط قرض الزواج الحديث:

1- السن أقل من 35 سنة (مواليد 1987 وما بعدها).

2- عقد زواج حديث (أو إجراءات كنسية) اعتبارا من تاريخ 1-1-2020 وما بعدها.

3- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

4- يجوز تقديم طلبات لدخول القرعة لكل من الطبيب والطبيبة المتزوجين، ولكن لا يجوز منح القرض إلا لأحدهما فقط.

ثانيا: شروط قرض الدراسات العليا:

1- السن أقل من 35 سنة (مواليد 1987 وما بعدها).

2- تقديم شهادة أصلية مختومة بختم الجهة العلمية الملتحق بها الطبيب للدراسات العليا في المجال الطبي تثبت تسجيله بها علي أن تكون الشهادة التي تصدر في نهاية الدراسة قابلة للاعتماد من لجنة الشهادات بالنقابة.

3- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

طريقة الاختيار: القرعة العلنية بين المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط:

1- الضمانات:

- بالنسبة لقرض حديثي الزواج: تحويل الراتب شهريا مع توقيع إقرار ضمان من (الزوج (الزوجة) + طبيب حكومي أو موظف حكومي.)

2- توقيع شيك بقيمة القرض.

وبالنسبة للطبيب الحر يستعاض عن تحويل الراتب الشهري بتوقيع شيكات بنكية بعدد أقساط القرض.

- بالنسبة لقرض الدراسات العليا: تحويل المرتب للطبيب الحكومي + إقرار ضمان من طبيب حكومي أو موظف حكومي + شيك بقيمة القرض.

وبالنسبة للطبيب الحر يستعاض عن تحويل الراتب الشهري بتوقيع شيكات بنكية بعدد أقساط القرض.

2- قيمة القسط الشهري:

1- القسط الشهري شامل المصاريف الإدارية والدمغات لحديثي الزواج 1650 جنيها، لمدة 38 شهرا متتالية.

2- القسط الشهري شامل المصاريف الإدارية والدمغات للدراسات العليا 550 جنيها، لمدة 38 شهرا متتالية.

3- طريقة تقديم الطلب:

1- يتم تقديم الطلبات على النموذج المجاني المخصص لذلك بالنقابة العامة أو بالنقابة الفرعية اعتبارا من 22 فبراير وحتى 10مارس 2022.

أو عن طريق ملء النموذج الالكتروني من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

4- يتم إرفاق صورة كارنيه النقابة + صورة بطاقة الرقم القومي+ صورة عقد الزواج (إجراءات الزواج) والأصل للاطلاع، أو أصل شهادة الجهة العلمية للدارسين بالدراسات العليا + سداد اشتراك النقابة لعام 2022 + شهادة تأدية الخدمة العسكرية أوالإعفاء منها.

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