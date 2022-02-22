شكرا لقرائتكم خبر عن الفرصة الأخيرة.. موقع تنسيق الجامعات الخاصة يفتح اليوم باب تسجيل الرغبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح موقع تنسيق الجامعات الخاصة اليوم الثلاثاء، باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الخامسة من المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الخاصة، والتى تعد آخر أيام تسجيل الرغبات وفقا للجدول الذى أعلنته أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على موقع تنسيق القبول بالجامعات الخاصة، حيث تم تقسيم المرحلة الثالثة على 5 مراحل داخلية وفقا لجدول زمنى محدد.

وكان الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أكد أنه تنسيق الجامعات الخاصة متاح أمام الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة خلال العامين 2020 / 2021 لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الخاصة مع الفصل الدراسى الثانى.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 691 لسنة 2022، بشأن تشكيل مجلس الجامعات الخاصة.

وأوضحت وزارة التعليم العالى، أنه يتشكل مجلس الجامعات الخاصة لمدة عام، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية كل من، أمين مجلس الجامعات الخاصة، ورؤساء الجامعات الخاصة، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومُستشاري الوزير في الجامعات الخاصة، ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، ورئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، ورئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ود. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، والدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها.