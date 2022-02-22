شكرا لقرائتكم خبر عن المندوبة الأمريكية خلال جلسة مجلس الأمن: خطوة بوتين الأخيرة تمزيق لاتفاقية مينسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم الثلاثاء اجتماع مجلس الأمن الدولى، لمناقشة الأوضاع فى أوكرانيا، بعد اعتراف روسيا بجمهوريتى دونستيك ولوجانسك

قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مزق" اتفاقيات مينسك باعترافه باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وأضافت المندوبة الأمريكية، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي فجر اليوم الثلاثاء: "مزق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم اتفاقات مينسك. نحن أوضحنا أننا لا نعتقد أنه سيتوقف عند هذا الحد".

وردا على تصريحات الرئيس الروسي حول سعي كييف للحصول على أسلحة نووية من الدول الغربية، قالت توماس غرينفيلد، إن "الولايات المتحدة وحلفاؤها لا يعتزمون تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية، وأوكرانيا لا تريد ذلك".

واعتبرت أن اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك هو إعداد لمحاولة روسية لخلق ذريعة لغزو لأوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي في كلمة ألقاها مساء أمس الثلاثاء، إن أوكرانيا "تسعى لامتلاك أسلحة نووية خاصة بها"، مضيفا أن الدول الغربية الداعمة لها يمكن أن تساهم في ظهور مثل هذه الأسلحة.

وأشار بوتين إلى كميات الأسلحة التي تدفقت باستمرار من الدول الغربية إلى أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة.