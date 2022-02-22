شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نستهدف توطين صناعة اللقاحات لتحقيق الاكتفاء الذاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة حرص القيادة السياسية على توفير جميع أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ، بالتوازى مع توطين صناعة اللقاحات للوصول إلى الاكتفاء الذاتى، وتحقيق الأمن الصحي للمواطن المصرى، مع الاهتمام بدعم جهود الدول الصديقة فى توفير هذه اللقاحات والتصدى للجائحة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، رحب باختيار مصر من قبل منظمة الصحة العالمية، لتكون أحد الدول التى تدعمها المنظمة بتكنولوجيا (mRNA) لتصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضح عبدالغفار، أن اختيار المنظمة لمصر سيدعم جهود الدولة في مواجهة الجائحة، بالتوسع في تصنيع اللقاحات، وتطعيم جميع الفئات المستهدفة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، والتوسع في دعم القارة الأفريقية ودول الجوار، للمساهمة في السيطرة على الجائحة عالميا.

وشدد على أن اختيار مصر لم يأتي إلا تقديرًا للدعم غير المحدود الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنظومة الصحة، وشهادة من المنظمات الدولية على على نجاح المبادرات الرئاسية، بالإضافة للتطوير المستمر الذي تشهده مصر في مجال تصنيع اللقاحات، والاستعداد لاستقبال التكنولوجيات الحديثة في التصنيع.