أعلى متر بـ294 ألف جنيه.. ننشر أسعار بيع محلات وصيدلية في دار مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم بيع 15 محلاً تجارية بأنشطة مختلفة، وصيديلة، وذلك بكمبوند دار مصر شمال القرنفل بالتجمع الأول بالمدينة، وذلك في جلسة المزاد العلني ظهر اليوم حيث بلغت القيمة البيعية للمحلات باجمالي 86 مليون 051 الف و 498 جنيه

وأوضح غنيم، أن سعر متر البيع للمحلات التجارية تراوح بين 170 ألف و 100 جنيه، وحتى 294 ألف و100 جنيه، بينما تتراوح مساحات المحلات المباعة بين 23 متر، وحتى 45 متر تقريبا.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم طرح المحال المباعة بأنشطة (صيدلية – مطعم - سوبر ماركت - خضار وفاكهة – عطارة وعلافة – مخبز سياحي - منتجات ألبان- كوافير سيدات – كوافير رجال – مقلي وتسالي –أسماك - بن).

وحضر جلسة المزاد ممثلوا الجهات المختصة تحقيقا لمبدأ الشفافية بين المزايدين.

وأضاف رئيس الجهاز بأنه إجمالى المحلات المطروحة بالمزاد العلنى 16 محل تم المزايدة عليها اليوم.

وأكدت المهندسة مروة حسين نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول أن عدد العمارات بالكمبوند 455 عمارة بإجمالى ( 10920 ) وحدة سكنية تم التسليم الفعلي لعدد 8200 وحدة سكنية كاملة التشطيب لحاجزيها.