شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية تطلق اليوم لقاء صلاة "من أجل مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، لقاء روحيًا جديدا للصلاة بعنوان “ من أجل مصر”، بوادى النطرون اليوم 22 فبراير.

وقال القس "سامح موريس" راعى كنيسة قصر الدوبارة، إن هذا اللقاء جاء للصلاة لأجل مصر تحقيقاً لوصية الأب الراحل مكارى يونان، بشأن الوحدة فى الصلاة لأجل مصر بنفس وروح واحدة.

ويشارك باللقاء أقباط من مختلف كنائس ومحافظات مصر، بهدف الصلاة على مدار اليوم، لأجل أمان واستقرار مصر، وأن يحافظ الله على أرضها وشعبها ، ويمنحها سلاماً دائماً.