شكرا لقرائتكم خبر عن سياسة واقتصاد القاهرة: نسبة النجاح بالترم الأول 90% وتلقى التظلمات أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الكلية بدأت فى استقبال التظلمات من الطلاب على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية، حيث تم فتح باب التقدم السبت الماضى، ومستمرون فى قبول التظلمات لمدة أسبوع.

وأشار الدكتور محمود السعيد فى تصريح لـ" الخليج 365"، إلى أن نسبة النجاح بالكلية فى نفس المعدل السنوي للاعوام الماضية حيث تتراوح نسبة النجاح ما بين 80 و90 % بالنسبة لطلاب البكالوريس، مشيرا إلى أنه تم إعلان النتائج قبل انطلاق الفصل الدراسى الثانى.

وتابع عميد كلية السياسة والاقتصاد والعلوم السياسية، أن تقديم الالتماسات والتظلمات على نتيجة امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، أونلاين ، حيث إن الكلية تطبق هذه المنظومة سواء فى طلبات الحصول على الشهادات أو التعرف على النتائج أو تقديم التظلمات.

وكان الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال انتظام الدراسة بالكلية منذ انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالجامعة، مؤكدا تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا على أعلى مستوى، من حيث الجلوس فى المحاضرات حيث يتم وفق منظومة التباعد الاجتماعى.

وأضاف الدكتور محمود السعيد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الكلية تعمل على تقليل الكثافات من خلال تطبيق منظومة التعليم التعليم الهجين، حيث يتم تنظيم محاضرات أونلاين للطلاب مع محاضرات بقاعات الكلية بما يضمن تطبيق التباعد والحفاظ على سلامة وصحة الجميع.