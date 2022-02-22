شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار تقع على مستهلك الكهرباء بسبب سرقات التيار.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضرار سرقات التيار الكهربائي والتعديات على الشبكة القومية يشعر بها مستهلك الكهرباء قبل الدولة فهو المتضرر الأول بسبب الانقطاع وضعف الجهد والتذبذ المستمر فى التيار.

وفيما يلي نرصد الأضرار التي تقع على المواطن بسبب سرقات التيار كالتالى:.

أولا: الأضرار التى تقع على المواطن:

- زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائي.

- انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.

- تذبذب في الجهد الكهربائي.

- حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية.

- التأثير علي دراسات أسعار بيع الكهرباء

ثانيا : العقوبات و الغرامات التى حددها قانون الكهرباء

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي

- مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهر كحد أقصى

- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين

- فى جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه