شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار تقع على مستهلك الكهرباء بسبب سرقات التيار.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلي نرصد الأضرار التي تقع على المواطن بسبب سرقات التيار كالتالى:.
أولا: الأضرار التى تقع على المواطن:
- زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائي.
- انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.
- تذبذب في الجهد الكهربائي.
- حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية.
- التأثير علي دراسات أسعار بيع الكهرباء
ثانيا : العقوبات و الغرامات التى حددها قانون الكهرباء
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي
- مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهر كحد أقصى
- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين
- فى جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه