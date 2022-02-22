شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وصايا الحماية المدنية لتجنب تسريب مواسير الغاز بالشقق السكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصى إدارات الحماية المدنية بتوخى الحذر بسبب تسرب الغاز ووقوع العديد من الضحايا والمصابين نتيجة لحدوث اختناق لمادة أول أكسيد الكربون، والتى تؤدى الى اندلاع الحرائق داخل الحمامات أو المطابخ بالشقق السكنية نتيجة لتسرب غاز من المواسير.

وتحذر إدارة الحماية المدنية بشكل دورى من تسرب الغاز لمنع حدوث الحرائق والتسرب الذى يؤدى الى وفاة المواطنين أو إصابتهم ولكى يتم تجنب حدوث التسرب يجب على قاطني العقارات اتباع التعليمات التالية:

- يجب التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة حتى لا يحدث تآكل فيها وحدوث أى تسرب.

- يجب إجراء أعمال صيانة بشكل دورى لجميع توصيلات الغاز الطبيعى بداخل الشقق السكنية أو المنشآت.

- على المواطنين التأكد دائمًا من صلاحية منافذ الهواء المتواجدة بالقرب من مصدر الغاز بداخل الشقق والتأكد من سلامة الأجهزة المتواجدة بالشقق منعًا لحدوث أى حريق.

- إذا شعرت بانتشار رائحة غاز لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء بالتشغيل أو الإيقاف ولا تقم بتشغيل مراوح الشفط أو الطرد أو إشعال ثقاب.

- قم بغلق مصادر الإشعال القريبة وتجنب إشعال الثقاب والسجائر أو تشغيل مفاتيح الكهرباء.

- قم بتهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب مع التحوط من قرب نوافذ مطبخ الجار من نوافذ مطبخك.