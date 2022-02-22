شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الدولى يعقد اجتماعا حول أزمة أوكرانيا خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر فى البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة لوكالة "نوفوستى” الروسية أن مجلس الأمن الدولى سيبحث الوضع حول أوكرانيا على خلفية اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

وأوضح المصدر أن عقد الاجتماع يتوقع عند الساعة التاسعة مساء الاثنين بتوقيت نيويورك أو الساعة الخامسة فجر الثلاثاء بتوقيت موسكو.

ودعا الأعضاء الغربيون فى مجلس الأمن الدولى إلى اجتماع طارئ مساء الاثنين للبحث فى القرار الروسى الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، كما أفاد دبلوماسيون لوكالة "فرانس برس".

ومن بين الدول التى أطلقت الدعوة استنادا إلى رسالة بعثت بها أوكرانيا للأمم المتحدة، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيرلندا وألبانيا، وفقا للمصدر نفسه.

وفى رسالته إلى نظيره الروسى فاسيلى نيبينزيا، استند السفير الأوكرانى لدى الأمم المتحدة سيرغى كيسليتسا إلى ميثاق الأمم المتحدة ونظامها الداخلى من أجل المطالبة بحضور ممثل لأوكرانيا فى هذا الاجتماع الطارئ.

كما طلب الدبلوماسى الأوكرانى فى رسالته التى اطلعت عليها "فرانس برس"، أن يشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وممثل منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا فى الجلسة الطارئة.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد التى أكدت تأييدها عقد اجتماع طارئ، فى بيان، إنه على مجلس الأمن أن "يطالب روسيا باحترام سيادة ووحدة أراضى أوكرانيا التى هى دولة عضو فى الأمم المتحدة".

وأضافت أن "إعلان روسيا ليس إلا مسرحية، يهدف على ما يبدو إلى خلق ذريعة لغزو جديد لأوكرانيا".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن يوم الاثنين 21 فبراير عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك العشبيتين.