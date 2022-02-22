شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات الإحاطة تسيطر على اجتماعات لجان مجلس النواب اليوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، على هامش انعقاد الجلسات العامة، بما يصل لعدد 21 لجنة، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة والتشريعات على مائدتها.

وتتمثل أبرز القضايا المطروحة على مائدة الاجتماعات، في سيطرة طلبات الإحاطة على مناقشات اللجان، ومنها مناقشة لجنة الشئون الاقتصادية لطلبي إحاطة بشأن الجمارك والمشكلات التي تواجه السوق التجارية والملاحية مع منظومة " نافذة " والتي طبقتها مصلحة الجمارك العام الماضي ببعض المنافذ، ونظام التسجيل المسبق للشحنات، وأخر بشأن شكاوى مستخلصي الجمارك من منظومة "نافذة" والتي طبقتها مصلحة الجمارك ونظام التسجيل المسبق للشحنات، ومن بينهم أيضا ستتناول لجنة الصناعة ما هو مطروح بوجود بعض المعوقات التي تواجه قطاع التعدين المصري في الآونة الأخيرة، والعمل على إيجاد حلول شاملة لها، وذلك للارتقاء بقطاع التعدين الوطني، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية به، وما يرتبط بشأن ضرورة وجود خريطة صناعية داخل مناطق الإنتاج الزراعي حسب الميزة النسبية لكل محافظة، لتقليل استيراد السلع الاستراتيجية المهمة.

وآخر بشأن سوء توزيع الأعمدة الكهربائية، والتأخر في تركيب العدادات الكودية بديلاً لنظام الممارسة، وسرعة إحلال المحولات الكهربائية والأعمدة المتهالكة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وامام لجنة الاتصالات سيكون من بين الطلبات المقدمة موضوع طلب إحاطة من النائبة مرثا محروس، بشأن سرقة أموال المصريين عبر تطبيق وايت ساندز، وطلب إحاطة أمام لجنة الشباب بشأن منح ترخيص مزاولة المهنة بنقابة المهن الرياضية لغير المتخصصين.

وتبحث لجنة الإدارة المحلية طلب إحاطة بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 208 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بهدف إصلاح منظومة إعلانات الطرق من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، وفك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا الشأن، ومنهجية إعداد اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، وتصدي أجهزة الدولة المعنية بهذا الشأن لظاهرة الكتابة على جدران الممتلكات العامة والخاصة، والقضاء على عشوائية الإعلانات.

وستطرح لجنة العلاقات الخارجية، آخر التطورات التي تحدث على الساحة الروسية - الأوكرانية وتأثير ذلك على مصر.

وتستعرض لجنة الشئون الإفريقية ما تم من إنجازات واردة من وزارة الطيران المدني في الشـأن الأفريقي، وتتناول لجنة الاقتراحات والشكاوى ما يتجاوز ال٢٥ اقتراح بشأن تطوير مراكز الشباب وما يخص القطاع الزراعي وتمكين أوسع لذو الإعاقة .

وتناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رؤية وزارة الأوقاف في نشر فلسفة العمل الحر وريادة الأعمال، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة، وإجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقامة على الأراضي التابعة لولاية وزارة الأوقاف، والمقرر أن تكون بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

وتعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، أولي جلسات الاستطلاع والمواجهة مع قيادات المجتمع المدني للتنسيق بشأن عام 2022 للمجتمع المدني، وذلك من أجل استمرار التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدني، باعتباره شريكا فعالا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وتستعرض لجنة السياحة والطيران المدني ما ورد إلى اللجنة من ردود عن توصياتها بشأن طلبات الإحاطة والموضوعات التي تخص وزارة السياحة والآثار.

وتعقد لجنة حقوق الإنسان، لقاء مع الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، لمتابعة ما تم بشأن القضاء على العشوائيات، وذلك طبقا للحق في السكن اللائق بالمحور الثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.