شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يوقع أمرا تنفيذيا بحظر الأنشطة الاقتصادية فى دونيتسك ولوجانسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يحظر على الأمريكيين التجارة والاستثمار والأنشطة الاقتصادية في دونيتسك ولوجانسك على إثر اعتراف روسيا باستقلالهما عن أوكرانيا.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الأمر التنفيذي يتيح "فرض عقوبات على أي شخص يعمل مع تلك المناطق الأوكرانية".

وأضاف المسؤول أن الإدارة الأمريكية ستتخذ يوم الثلاثاء إجراءات إضافية "لمحاسبة روسيا على هذا الانتهاك للقانون الدولي، وانتهاك سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

وفي رسالة إلى قادة الكونغرس، الخاصة بالأمر التنفيذي أشار بايدن إلى أن قرار روسيا الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا "يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن يوم الاثنين 21 فبراير عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين بشرق أوكرانيا في عام 2014.