شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: لجان الضبطية تواصل عملها بالمحافظات لمواجهة الكيانات الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى أصحاب الكيانات الوهمية من الاستمرار فى العمل وإيهام الطلاب بمنح شهادات معتمدة، مؤكدا أن لجان الضبطية القضائية تواصل عملها على مستوى جميع المحافظات لتتبع أى كيان وهمى ومن ثم إصدار قرار بغلقه بعد التنسيق مع المحافظين.

وقال السيد عطا فى تصريح لـ" الخليج 365" إن القطاع يواصل تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بشأن العمل على مدامهة أى كيان وهمى وذلك للحفاظ على الطلاب من الوقوع فريسة لتلك الكيانات الوهمية التى تدعى منح الطلاب شهادات فى حين عدم حصولها على أى تراخيص لمزاولة العملية التعليمية.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تلقى تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، إلى مُداهمة اللجنة لمُنشأة والكائن مقرها في (شارع سعد زغلول برج الياسمين- المسلة ـ محافظة الفيوم)، وتزعُم منح شهادات مُعتمدة في العديد من المجالات، ومنها (المعلوماتية في تخصص الحاسب الآلي ــ المعلوماتية في قسم المساحة والخرائط ــ إدارة العلوم التطبيقية في الخدمات الصحية)، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ الفيوم؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد الدكتور عبد الغفار بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.