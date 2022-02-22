شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: نؤيد سيادة واستقلال أراضى أوكرانيا وفقا للحدود المعترف بها دوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تأييده بشكل كامل سيادة واستقلال وسلامة أراضي أوكرانيا، وأعرب عن قلقه البالغ من اعتراف روسيا باستقلال منطقتى دونيتسك ولوجانسك، وقال فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر قبل قليل :" بقلق بالغ من قرار روسيا بشأن وضع مناطق معينة في منطقتي دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا، نحن نؤيد بشكل كامل سيادة واستقلال وسلامة أراضي أوكرانيا، داخل الحدود المعترف بها دوليًا".



أنطونيو جوتيريش

وقال بيان صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، :"يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء القرار الذي اتخذه الاتحاد الروسي بشأن وضع مناطق معينة في منطقتي دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا، ودعا إلى تسوية سلمية للنزاع في شرق أوكرانيا، وفقًا لاتفاقيات مينسك، كما أقرها مجلس الأمن في القرار 2202 (2015)".

وتابع :"يعتبر الأمين العام قرار الاتحاد الروسي انتهاكًا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها ويتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتمشيا مع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، تظل الأمم المتحدة تؤيد تماما سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، داخل حدودها المعترف بها دوليا".

ويحث الأمين العام جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على تركيز جهودها على ضمان الوقف الفوري للأعمال العدائية، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، ومنع أي أعمال وبيانات قد تزيد من تصعيد الوضع الخطير في أوكرانيا وحولها، وإعطاء الأولوية للدبلوماسية لمعالجة جميع القضايا بسلام.